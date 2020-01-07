شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف حوثي لمواقع المشتركة بالقرب من مطاحن البحر الأحمر بالحديدة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 يناير 2020 واصلت مليشيات الحوثي استهداف مواقع القوات المشتركة التي تقع في إطار مراقبة نقطة ضباط الإرتباط الثالثة على خط كليو16، التي وضعتها لجنة الرقابة الأممية لتنفيذ إعادة الإنتشار بمحافظة الحديدة.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة المتواجدة بالقرب من مطاحن البحر الأحمر على خط كليو16 شرق مدينة الحديدة، واستخدمت الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وسلاح 12.7 ومعدل البيكا بشكل مكثف. وتواصل مليشيات الحوثي سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية بإستهداف المواقع التي تقع في إطار مراقبة نقاط ضباط الإرتباط التي نشرتها مؤخراً اللجنة الأممية لمراقبة عملية وقف إطلاق النار بأطراف مدينة الحديدة.

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