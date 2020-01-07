شكرا لقرائتكم خبر عن خروقات حوثية واسعة على مواقع المشتركة شمال الفازة جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 يناير 2020 واصلت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن خروقاتها ونفذت عمليات استهداف واسعة على مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة. وأفاد مصدر عسكري ميداني عن قيام عناصر المليشيات بشن عمليات إستهداف طالت مواقع القوات المشتركة شمال منطقة الفازة الساحلية التابعة لمديرية التحيتا واستخدمت الأسلحة المتوسطة والقناصة. Advertisements واضافت المصادر أن المليشيات قامت بإطلاق النار بشكل على مواقع القوات مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 والأسلحة القناصة بشكل مكثف. يذكر أن مليشيات الحوثي تواصل الخروقات والإنتهاكات اليومية للهدنة الأممية في الوقت الذي تستمر بتصعيدها وشن عمليات استهداف وقصف واسعة تطال مناطق متفرقة في محافظة الحديدة.

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