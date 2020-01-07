جامعة حضرموت تستضيف مدير مركز بكندا  لعقد لقاء بمديري المراكز العلمية

الثلاثاء 7 يناير 2020

افتتح الأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش رئيس جامعة حضرموت بكلية التعليم المفتوح بمجمع كليات المستقبل بفوَّة اللقاء المشترك الذي يجمع مدير مركز المسلم للدعم الاجتماعي والاندماج في كندا الدكتور محمد عوض باعبيد بمُديري المراكز العلمية والبحثية وقطاع المرأة بالجامعة.



ويأتي هذا لمناقشة سبل التعاون المشترك بين المراكز العلمية والبحثية بجامعة حضرموت والمراكز البحثية في دول العالم، من أجل تبادل الأفكار وتطوير الجوانب العلمية والبحثية التي تخدم المجتمع.

وفي الجلسة الافتتاحية للقاء أشار رئيس جامعة حضرموت إلى أن مثل هذه اللقاءات ترمي إلى السعي للشراكة بين الجامعة والمراكز للاستفادة من خبراتهم في دعم مجال الأسرة والأطفال والمرأة في المجتمعات، وكذلك تفعيل دور الجامعة في حل المشكلات المجتمعية المختلفة، والبحث عن آليات لتقييمها ومعالجتها، شاكرًا لمدير مركز المسلم للدعم الاجتماعي والاندماج في كندا زيارته لجامعة حضرموت، التي تأتي في سياق ربط علاقات مشتركة مع المنظمات الدولية والجهات المهتمة بالجوانب الاجتماعية والإنسانية في كندا ودول أوروبا.

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من جانبه، أشار مدير مركز المسلم للدعم الاجتماعي والاندماج بكندا الدكتور محمد عوض باعبيد إلى أن زيارته لحضرموت تأتي في إطار تفعيل شراكات المركز في الدول العربية.

وقال "نريد أن يكون لجامعة حضرموت دور كبير في المساهمة في حل المشكلات المجتمعية التي تهتم بها المنظمات الدولية وتدعمها، وتقديم الأبحاث وترتيب الأولويات في المجال الاجتماعي".

مؤكدًا أن هذا اللقاء يرمي إلى تبادل الأفكار والمناقشات والمقترحات لتعزيز دور الجامعة وإعداد دراسات بحثية خاصة بالظواهر الاجتماعية والسلوكية، وتشكيل لجنة تنسيق مشتركة لوضع خطة أولية لعام 2020م، بالإضافة إلى إعداد تصور لدور الجامعة في هذا المجال، ومشاركتها في اقتراح سياسات وبرامج لمعالجة الظواهر الاجتماعية، والتي تأتي ضمن خدمة الجامعة للمجتمع.