مصدر عسكري: صاروخ باليستي و صاروخين كاتيوشا استهدفت مقر "اللواء الرابع احْتِياط" بمُريَس

الثلاثاء 7 يناير 2020

قال مصدر عسكري رفيع بقيادة العمليات المشتركة في محور الضالع العسكريّ إنَّ صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحُوثي المدعومة إيرانيَّاً صباح اليوم الثلاثاء استهدفا مقر قيادة اللواء الرابع احْتِياط بمعسكر الصدرين في جبهة مُريس ـ الضالع أعقبه إطلاق صاروخين آخرين نوع كاتيوشا.



وتابع أنَّ الصاروخ الأوّل -الباليستي- سقط بالقرب من قيادة اللواء الرابع احْتِياط والصاروخ الثاني وقع على مقربة من بوابة المعسكر استهدف المسعفين والثالث سقط في مكان آخر بعيد عن المعسكر وقد أدّت إلى سقوط شهداء وجرحى.

من جهته قال فؤاد جباري، المتحدث الرسمي لمحور الضالع العسكري والقتالي إنَّ المليشيات الحُوثية استهدفت معسكر الصدرين في مُريس شمال محافظة الضالع، الذي يقع في إطاره قيادة اللواء الرابع احْتِياط بصاروخين باليستين صناعة إيرانية.

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وأضاف: «الصاروخ الباليستي أطلقته المليشيات الحُوثية من منصة صواريخ متحركة (أرض ـ أرض) من "معسكر الحساحس" شمال مديريَّة قعطبة باتّجاه معسكر الصدرين في مُريس ما أدَّى حسب المعلومات الأولية إلى استشهاد تسعة وإصابة 18 شخصاً حالة ستة منهم وُصِفَت بالحرجة نُقلوا على إثرها إلى مشافي مدينة الضالع والعاصمة عدن».

وذكر المتحدث الرسمي، أنَّ استهداف المليشيات الحُوثية بالصواريخ البالستيَّة لبلدات ومواقع في محافظة الضالع؛ يُعَدُّ تطوراً خطيراً من جماعة الحُوثي الإرهابيَّة ومن يقف خلفها من الدول الراعية للإرهاب كنظام دولة الملالي في إيران، مشيراً في نفس السّياق إلى أنَّ هذا العمل العدائي من قبل المليشيا يُثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعمها لجماعة الحُوثي الطائفية.

وقال فؤاد جباري، إنَّ هذه الأعمال الإرهابيَّة الجبانة تؤكد مجدداً دعم وتورط نظام الملالي الإيراني للمليشيا الحُوثية الإرهابيَّة في اليمن في تحدٍّ واضح وصريح لأمن المنطقة والعالم.

واختتم تصريحه لـ«لمركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي»، قائلاً:" يجب على قيادة التحالف العربي ألا تستهين بالقدرات الصاروخيَّة الإيرانيَّة التي تمتلكها مليشيا الحُوثي وأن يكون لها موقفاً من ذلك كتزويد محور الضالع العسكري بمنظومة بطاريات صواريخ إعتراضية لتدمير الصواريخ الباليستيَّة الحُوثية قصيرة ومتوسطة المدى