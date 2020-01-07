عاجل.. البحرية الأمريكية تحذر من تهديدات إيران ووكلائها للسفن التجارية

الثلاثاء 7 يناير 2020

جددت البحرية الأمريكية اليوم الثلاثاء، كانون الثاني 07، 2020 التحذير من تهديدات إيران ووكلائها للسفن التجارية.



وتصاعدت وتيرة الخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران عقب مقتل قاسم سليماني.

وهددت إيران برد على نطاق واسع من قبلها ومن قبل أذرعها في لبنان واليمن وفلسطين.

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واليوم قال الرئيس الأمريكي، دونلد ترمب، إن بعض الديمقراطيين يدعمون #إيران علنا.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة باتت أكثر أمنا بعد تصفية سليماني.

وأضاف ترمب في مقابلة إذاعية: سليماني إرهابي كان يجب القضاء عليه منذ أكثر من 15 عاما.

وقتل سليماني بغارات أمريكية في مطار بغداد مطلع الأسبوع الجاري