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شكرا لقرائتكم خبر عن تونس.. الرئاسة ترفض دخول جيش تركيا لليبيا عبر حدود البلاد والان مع التفاصيل
الثلاثاء 7 يناير 2020
أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الثلاثاء، رفضها رسميًا، إنزال الجيش التركي على أراضيها ودخوله طرابلس عبر الحدود مع ليبيا.
وبحث الرئيس التونسي قيس سعيد مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة الوضع في ليبيا ومسار مؤتمر برلين.
وبحسب وسائل إعلام، اتفق الطرفان خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس التونسي من ميركل، على مواصلة التشاور بين الجانبين بخصوص الوضع في ليبيا، وتحديد من سيمثل البلدين في هذه المشاورات المستمرة.
يذكر أن المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، أكدت اليوم ضرورة التعجيل بإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية والوقف الفوري للنزاع المسلح ووضع حد للتدخلات العسكرية الأجنبية، وذلك خلال مباحثات مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبّون
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