تلفزيون إيران: 35 قتيلا و48 جريحا في تدافع خلال جنازة سليماني في كرمان

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الثلاثاء 7 يناير 2020 أكد التلفزيون الإيراني سقوط 35 قتيلا و48 جريحا في تدافع خلال جنازة سليماني في كرمان. Advertisements ووقع التدافع أثناء تشييع جنازة سليماني في المنطقة التي تعد مسقط رأسه. وقتل سليماني بغارات أمريكية مطلع الأسبوع الجاري في العاصمة العراقية بغداد

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