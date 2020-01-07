ليبيا.. الجيش يقصف موقعا لميليشيات مصراتة ومرتزقة أتراك في تاورغاء

الثلاثاء 7 يناير 2020

استهدفت مقاتلات الجيش الوطني الليبي، الثلاثاء، تجمعا لمليشيات مصراتة والمرتزقة الأتراك في منطقة تاورغاء، وفق ما أفادت به غرفة الكتيبة 134 حماية قاعدة الوطية الجوية.



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وقالت الكتيبة في بيان صدر عنها إن ”القصف الجوي استهدف أيضا غرفة عمليات كتيبة حطين في مصراتة“، مؤكدة أن ”الإصابات كانت دقيقة“.. وفقا لـ“إرم نيوز“.

على صعيد متصل، سارت مظاهر الحياة في مدينة سرت الليبية بشكل طبيعي، صباح الثلاثاء، وذلك بعد دخول الجيش الوطني إليها، حيث توجه المواطنون والطلاب إلى أعمالهم ومدارسهم، وسط فرحة الأهالي بتحرير المدينة من الميليشيات، وفق ما أكد مصدر عسكري.