مناقشة أوضاع ومستوى سير المشاريع التنموية للمديريات الصحراوية بوادي حضرموت

الثلاثاء 7 يناير 2020

ناقش اجتماع اليوم بسيئون برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري اوضاع المديريات الصحراوية ومستوى سير البرامج و المشاريع.



و استعرض الاجتماع بحضور الوكيل المساعد لوادي وصحراء حضرموت المهندس هشام محمد السعيدي مستوى التقييم لسير المشاريع خلال العام 2019 م و سبل تجاوز أي اشكاليات خلال العام الجديد .

و اكد الاجتماع على العمل بروح الفريق الواحد للسلطات المحلية بالمديريات والمتابعة الدورية لسير تنفيذ الخطط للوقوف على اماكن الضعف لتقويتها .

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وشدد الاجتماع على اعطاء المشاريع ذات الاحتياج الطارى الاولوية في مصفوفة العام الجديد .

بدورهم اكد المجتمعون على ايلاء المديريات الصحراوية اهتماما في المشاريع الخدمية "المياه والكهرباء و الطرقات والصحة والتعليم " لما لها من دور في الاستقرار المجتمعي .

حضر الاجتمع مدير عام الادارة العامة لبحوث التنمية الادارية و التدريب بديوان السلطة المحلية بالوادي والصحراء عمر باشدادة .