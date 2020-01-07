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مناقشة أوضاع ومستوى سير المشاريع التنموية للمديريات الصحراوية بوادي حضرموت

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 7 يناير 2020

ناقش اجتماع اليوم بسيئون برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري اوضاع المديريات الصحراوية ومستوى سير البرامج و المشاريع.

 

و استعرض الاجتماع بحضور الوكيل المساعد لوادي وصحراء حضرموت المهندس هشام محمد السعيدي مستوى التقييم لسير المشاريع خلال العام 2019 م و سبل تجاوز أي اشكاليات خلال العام الجديد .

 

 و اكد الاجتماع على العمل بروح الفريق الواحد للسلطات المحلية بالمديريات والمتابعة الدورية لسير تنفيذ الخطط للوقوف على اماكن الضعف لتقويتها .

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وشدد الاجتماع على اعطاء المشاريع ذات الاحتياج الطارى الاولوية في مصفوفة العام الجديد .

 

بدورهم اكد المجتمعون على ايلاء المديريات الصحراوية اهتماما في المشاريع الخدمية "المياه والكهرباء و الطرقات والصحة والتعليم " لما لها من دور في الاستقرار المجتمعي .

 

حضر الاجتمع مدير عام الادارة العامة لبحوث التنمية الادارية و التدريب بديوان السلطة المحلية بالوادي والصحراء عمر باشدادة .

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