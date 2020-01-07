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شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار توقف تقدم حرائق الغابات في استراليا والان نبدء بالتفاصيل
تسبب هطول الامطار على مدار الاربع وعشرين ساعة الماضية، في وقف تقدم حرائق الغابات في ولاية فيكتوريا الاسترالية، حيث تم بالفعل حرق أكثر من 1.2 مليون هكتار من الاراضي في شمال شرق الولاية.
وقال جافين فريم ان، المسؤول في هيئة مكافحة الحرائق في فكتوريا، إن "ما فعلته (الامطار) على مدار الاربع وعشرين ساعة الماضية، هو تهدئة وإبطاء سلوك النيران، ووقف تقدم الحرائق."
يذكر أن هناك 24 شخصا على الاقل، لقوا حتفهم في أستراليا خلال الموسم الحالي من حرائق الغابات، والذي كان قد بدأ سبتمبر الماضي، أي قبل فترة كبيرة من موعده المعتاد.
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