شكرا لقرائتكم خبر عن 6 آليات لإخماد حريق بمجمع تجاري في البحرين والان نبدء بالتفاصيل

أكد الدفاع المدني البحريني، إنه دفع 6 آليات وسبعة وعشرين ضابطا وفردا وأخلى احترازيا مجمع تجاري كبير، حيث تمكن من إخماد حريق في مدخنة أحد المطاعم بسطح المجمع والجهات المختصة تباشر إجراءاتها في الموقع.

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