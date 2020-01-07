شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: إذا اندلعت حرب ستكون «مدمرة للغاية» والان نبدء بالتفاصيل

قال دومينيك راب، وزير الخارجية البريطاني، إن بلاده تتطلع لنزع فتيل التوترات مع إيران ، مضيفاً :"مبعث قلقنا هو أنه لو اندلعت حرب فستكون مدمرة للغاية. وأوضح: نحتاج لإيجاد مسار دبلوماسي بخصوص إيران.

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