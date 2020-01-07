شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب سواحل بورتوريكو الأمريكية بقوة 6,5 ريختر والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال بلغت قوته 6,5 درجات اليوم جزيرة بورتوريكو الأمريكية، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية ومادية. وذكر المعهد الجيولوجي الأمريكي أن مركز الزلزال حدد على بعد 13,6 كلم جنوب مدينة بونس الساحلية في جنوب الجزيرة، بعمق سبعة كيلومترات، مبينًا أنه لا يتوقع أن يسبب الزلزال تسونامي، بحسب مركز الإنذار بأمواج تسونامي.

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