الفلبين تستعد لإجلاء عمالها من الشرق الأوسط مع تصاعد التوتر

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رويترزالثلاثاء 2020/1/7 03:25 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي
تستعد الفلبين لإجلاء الآلاف من مواطنيها العاملين في الشرق الأوسط مع تصاعد التوتر في أعقاب مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني المصنف إرهابيا في غارة أمريكية.
ويعمل قرابة 2.3 مليون فلبيني بالشرق الأوسط في العمالة المنزلية وفي قطاع الإنشاء أو كمهندسين وممرضات.
وقال سلفادور بانيلو المتحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي الثلاثاء: إن الرئيس أمر القوات المسلحة بتجهيز الأصول الجوية والبحرية لإجلاء الفلبينيين من العراق وإيران والدول العربية المجاورة.
من جهته أكد وزير الدفاع ديلفين لورينزانا، الذي يرأس لجنة تشكلت مؤخرا للإعداد لإجلاء الفلبينيين من المنطقة، أن الحكومة تجهز طائرات لنقل الفلبينيين الراغبين في العودة إلى بلدهم أو الانتقال من العراق وإيران إلى أماكن أكثر أمانا.
وكان الرئيس الفلبيني قد عبر عن قلقه الشديد من احتمال نشوب "حرب طويلة" بالمنطقة وقال للصحفيين: إنه أرسل مبعوثا خاصا إلى طهران وبغداد للحصول على ضمانات بتوفير ممر آمن للفلبينيين في حالة إجلائهم.
ويتصاعد القلق الدولي من الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل سليماني، ما دفع عدة دول غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.
وفجر الجمعة الماضية، أمر ترامب بتنفيذ ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.
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