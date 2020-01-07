مركز إسرائيلي: هدم 521 مبنى بالقدس الشرقية والضفة خلال 2019

قال مركز حقوقي إسرائيلي مناهض للاحتلال إن عدد المنازل الفلسطينية التي هدمت في القدس الشرقية والضفة خلال عام 2019 بلغ 521 مبنى.

وقال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، في تقرير، إن إسرائيل هدمت 265 مبنى في القدس الشرقية خلال عام 2019 بداعي البناء غير المرخص.

ووفقًا لمعطيات "بتسيلم" فقد هدمت إسرائيل 169 منزلًا مأهولا في القدس الشرقية ما أدى إلى تشريد 328 فلسطينيًا وبضمنهم 182 قاصرًا.

وأوضح أن "42 من هذه المنازل هدمها أصحابها بأيديهم لكي يتجنبوا دفع تكاليف الهدم التي تبلغ عشرات آلاف الشواكل في حال إرسال البلدية آلياتها لتنفيذ الهدم".

إضافة إلى ذلك هدم في القدس الشرقية 96 مبنى غير سكني منها 13 هدمها أصحابها بأيديهم والبقية هدمتها آليات البلدية.

وتصاعدت عمليات الهدم في القدس الشرقية في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال رفض منح تصاريح البناء للفلسطينيين.

وأشار المركز إلى أن "البناء غير المرخص في القدس الشرقية ما هو إلا نتيجة مباشرة للسياسة الإسرائيلية التي تكاد تمنع عن الفلسطينين أية إمكانية للبناء بموجب القانون فلا تُبقي أمامهم خيارًا آخر".

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وتابع: "هذا التضييق هو إحدى وسائل إسرائيل لتحقيق التفوق الديمغرافي اليهودي في المدينة عبر تنغيص عيش سكانها الفلسطينيين ودفعهم إلى الرحيل عن منازلهم وكأنما بمحض إرادتهم".

وأوضح أنه "منذ بداية عام 2004 حتى نهاية عام 2019 هدمت بلدية القدس (الإسرائيلية) 978 منزلًا في القدس الشرقية وشردت بذلك 3177 شخصًا ويضمنهم 1704 قاصرين".

إضافة إلى ذلك "منذ عام 2012 حين بدأت بتسيلم في جمع المعلومات عن هدم المباني غير السكنية حتى نهاية عام 2019، هدمت البلدية في القدس الشرقية ما لا يقل عن 413 مبنى غير سكني".

من جهة ثانية، أشار التقرير إلى أن إسرائيل هدمت 256 مبنى في الضفة الغربية خلال عام 2019.

وذكر إن 106 منازل منها كانت مأهولة بالسكان ما أدى إلى تشريد 349 شخصًا بضمنهم 160 قاصرًا و150 مبنى غير سكني.

وقال "بتسيلم": "تسخّر الدولة جهاز التخطيط الإسرائيلي في الضفة الغربية لسلب أراضي الفلسطينيين وسد آفاق التطوير الفلسطيني".

ولفت إلى أن "إسرائيل هدمت ما لا يقل عن 1525 منزلًا في الضفة الغربية منذ عام 2006 حين بدأ "بتسيلم" في جمع هذه المعلومات، وحتى نهاية عام 2019 وشرّدت بذلك 6660 شخصًا على الأقل وبضمنهم 3342 من القاصرين".

توسعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية خلال عام 2019 في سياسة "تفريغ" القدس والضفة الغربية عبر عمليات الهدم للمنازل الفلسطينية التي سجلت رقما قياسيا مقارنة بالأعوام السابقة.