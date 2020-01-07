تحطم طائرة عسكرية باكستانية ومصرع طيارين اثنين

أعلنت القوات الجوية الباكستانية، الثلاثاء، تحطم طائرة حربية قرب قاعدة عسكرية ومصرع طيارين اثنين كانوا على متنها.

وأضافت أن الطائرة، وهي من طراز إف.تي-7، تحطمت أثناء مهمة تدريب معتادة قرب منطقة ميانوالي شمال غرب إقليم البنجاب.

Advertisements

وأشارت إلى أن لجنة تحقيق ستبحث سبب تحطم الطائرة.



والحوادث الجوية ليست نادرة في باكستان، سواء تعلّق الأمر بمروحيات وطائرات عسكرية أم بطائرات ركاب مدنية.

وقتل 18 شخصاً على الأقلّ في يوليو/تموز 2019 إثر تحطّم طائرة عسكرية صغيرة في حيّ سكني في روالبندي المدينة الواقعة قرب إسلام آباد.