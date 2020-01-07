في عملية خاطفة.. الجيش الليبي يسيطر على سرت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، يعلن رسميا تحرير مدينة سرت من المليشيات الإرهابية، في عملية لم تستغرق إلا 3 ساعات فقط.
الهجوم على سرت تم من 5 محاور برية وبحرية، إلى جانب تأمين الإسناد الجوي للعملية، ووصلت قوات الجيش إلى قلب سرت، بعد سيطرتها برا وبحرا على أكبر المواقع الاستراتيجية في المدينة وأهم المعسكرات التابعة لمليشيات الوفاق وأبرز مداخل ومخارج المدينة، بعد عملية اقتحام واسعة بدأت صباح الإثنين.
كما بسط الجيش سيطرته على قاعدة القرضابية الجوية وعلى ميناء مدينة سرت، ومنطقة بوهادي بالكامل وعلى مقر كتيبة الساعدي وجزيرة السوارة البحرية ومستشفى ابن سينا وعلى عدة بوابات أمنية وشوارع رئيسية في المدينة.
وكانت القيادة العامة للجيش الليبي قد دفعت بقوة مقاتلة ضخمة إلى مدينة سرت، مؤلفة من كتائب طارق بن زياد و(210) و(128) و(302)، وتم إغلاق الطريق الساحلي "سرت-هراوة" بسبب الاشتباكات.
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