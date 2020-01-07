انت الان تتابع زلزال بقوة 6.5 درجات قبالة سواحل بورتوريكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نازحين جراء الزلزال ضرب زلزال بقوة 6,5 درجات جزيرة بورتوريكو الأميركية صباح الثلاثاء، كما أعلن المعهد الجيولوجي الأميركي. وحدد مركز الزلزال على بعد 13,6 كلم جنوب مدينة بونس الساحلية في جنوب الجزيرة، بعمق 7 كيلومترات، وفق المعهد، الذي خفّض درجة الزلزال من 6,6 درجات أعلنها مسبقاً. ولا يتوقع أن يسبب الزلزال تسونامي، بحسب مركز الإنذار بأمواج تسونامي.

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