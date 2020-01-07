التليفزيون الإيراني: 35 قتيلا و48 مصابا في تدافع أثناء جنازة سليماني

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جنازة قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني أفاد التليفزيون الإيراني بمقتل 35 شخصا في تدافع وقع أثناء تشييع جنازة قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن التدافع تسبب أيضا في إصابة 48 آخرين. Advertisements وكان رئيس منظمة الطوارئ الإرانية بيرحسين كوليوند أكد سقوط قتلى ومصابين جراء التدافع في مدينة كرمان، مسقط رأس سليماني، جنوب شرق إيران. وتشارك حشود غفيرة في تشييع جنازة سليماني، وقدرت وسائل إعلام إيرانية عدد المشاركين فيها بالملايين.

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