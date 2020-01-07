تلفزيون إيران: 35 قتيلا و48 جريحا في تدافع خلال جنازة سليماني في كرمان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020 الخليج 365 ـ متابعات أكد التلفزيون الإيراني سقوط 35 قتيلا و48 جريحا في تدافع خلال جنازة سليماني في كرمان.

Advertisements ووقع التدافع أثناء تشييع جنازة سليماني في المنطقة التي تعد مسقط رأسه. وقتل سليماني بغارات أمريكية مطلع الأسبوع الجاري في العاصمة العراقية بغداد

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