تونس ترفض التدخل التركي في ليبيا: لن نسمح باستخدام أراضينا لأي تدخل عسكري



أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، أنَّها "لن تسمح باستخدام أراضيها لأي تدخل عسكري في ليبيا"، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأكّدت رفضها لأي تدخل أجنبي في ليبيا؛ بما في ذلك التدخل التركي، موضحة أنها تسعى لإيجاد حل سلمي للأزمة في ليبيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن أول أمس، أنَّ وحدات عسكرية من بلاده تحركت إلى طرابلس.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم، عن إيقاف 7 أجانب في ولاية مدنين كانوا بصدد اجتياز الحدود البرية التونسية الليبية خلسة، موضحة، في بيان، أن دورية تابعة لحرس الحدود البرية ببنقردان "ولاية مدنين" ضبطت 7 أشخاص من جنسيات دول أفريقية مختلفة كانوا يحاولون التسلل إلى تونس خلسة.

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