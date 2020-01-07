جنازة سليماني تخلف 35 ضحية بمسقط رأسه في إيران



قال التلفزيون الإيراني إنه تم مقتل 35 شخصاً وجرح 48 آخرين في حادث تدافع وقع خلال مراسم تشييع قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني في مدينة كرمان، مسقط رأسه، جنوب شرقي إيران اليوم (الثلاثاء)، حسبما نقلت وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء.

وأظهرت مقاطع فيديو أولية تم نشرها على مواقع التواصل أشخاصاً على الأرض فارقوا الحياة في أحد الطرق فيما يصرخ آخرون ويحاولون مساعدتهم، وفق المصدر نفسه.

وتوافد عشرات الآلاف على شوارع المدينة للمشاركة في تشييع سليماني الذي قتل في ضربة جوية بطائرة مسيرة أميركية في العراق يوم الجمعة الماضي. ومرّ جثمانه بمدن عراقية وإيرانية قبل وصوله إلى كرمان حيث يوارى الثرى.

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