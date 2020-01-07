عاجل| ألمانيا تعلن سحب بعض جنودها من العراق.. والأخيرة تطالب بإدانة أمريكا في قتل سليماني على أراضيها

أعلنت الحكومة الألمانية، صباح اليوم الثلاثاء، عن سحب عدد من جنودها المتواجدين في العراق، وذلك على خلفية أزمة إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لسكاي نيوز.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن مقتل قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية، فجر الجمعة الماضي، يعد الخطوة الأولى نحو نهاية الاتفاق النووي مع إيران، مؤكدًا أن بلاده ستقيم الموقف بمسؤولية، بحسب العربية.

العراق يطالب بإدانة أمريكا في قتل قاسم سليماني على أراضيها

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طالب العراق مجلس الأمن الدولي، بإدانة اغتيال الجيش الأمريكي لقائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني فجر الجمعة في بغداد، وذلك كي لا تسود "شريعة الغاب" العلاقات الدولية، وذلك حسمبا أفادت "روسيا اليوم" نقلا عن السفير العراقي في الأمم المتحدة محمد حسين بحر العلوم.

وأكد "بحر العلوم"، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، أن الغارة الأمريكية تعتبر بمثابة اعتداء على شعب العراق وحكومته، وانتهاكا صارخا للشروط التي تنظم وجود القوات الأمريكية في العراق، والمنطقة والعالم.

وأضاف السفير، أن بلاده تطلب من المجلس، الاضطلاع بمسؤولياته والحرص على محاسبة من ارتكبوا تلك الانتهاكات التي لا تنتهك حقوق الإنسان فحسب بل القانون الدولي، والتي تجعل شريعة الغاب هي السائدة في المجتمع الدولي.