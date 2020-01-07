لجنة الشؤون الخارجية أرجأت درس مشروع القانون الرامي لإبرام معاهدة مع وزارة الصحة العراقية

أرجأت ​لجنة الشؤون الخارجية​ والمغتربين، الى يوم الثلاثاء المقبل، درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم 5769 تاريخ 15/10/2019، الرامي الى الموافقة على إبرام معاهدة بين وزارة الصحة والبيئة في الجمهورية العراقية ووزارة الصحة في الجمهورية اللبنانية، بسبب عدم حضور وزير الصحة أو من يمثله.

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