عدوان: الحكومة المقبلة يجب أن تنصرف للشأن المعيشي والمالي والاجتماعي

لفت رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، في تصريح بعد إنتهاء جلسة للجنة، الى أنه "في ظل الأوضاع الحالية، نتمنى الاستعجال بتشكيل الحكومة، ونكرر طلبنا للرئيس المكلف بأن تبصر الحكومة النور في الأيام القادمة، وأن تكون الحكومة بعيدة عن المحاصصة عبر أشخاص يعيدون الثقة للبنانيين".
وشدد على أن "الحكومة المقبلة يجب أن تنصرف للشأن المعيشي والمالي والاجتماعي، فيما السياسة المتبعة الحالية بعيدة كليا عن القانون"، مشيرا الى أن "اللبنانيين في المقابل يجب أن يستمروا واثقين بالتغيير الذي أطلقوه، ويكملوا على إصرارهم ومثابرتهم".
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