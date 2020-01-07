عدوان: الحكومة المقبلة يجب أن تنصرف للشأن المعيشي والمالي والاجتماعي

لفت رئيس ​لجنة الإدارة والعدل​ النائب ​جورج عدوان​، في تصريح بعد إنتهاء جلسة للجنة، الى أنه "في ظل الأوضاع الحالية، نتمنى الاستعجال بتشكيل ​الحكومة​، ونكرر طلبنا للرئيس المكلف بأن تبصر الحكومة النور في الأيام القادمة، وأن تكون الحكومة بعيدة عن ​المحاصصة​ عبر أشخاص يعيدون الثقة للبنانيين".

وشدد على أن "الحكومة المقبلة يجب أن تنصرف للشأن المعيشي والمالي والاجتماعي، فيما ال​سياسة​ المتبعة الحالية بعيدة كليا عن القانون"، مشيرا الى أن "اللبنانيين في المقابل يجب أن يستمروا واثقين بالتغيير الذي أطلقوه، ويكملوا على إصرارهم ومثابرتهم".