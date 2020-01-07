اللجنة المنبثقة عن اللجان المشتركة صدّقت على مشروع تنظيم مهنة الكيروبراكتيك

صدقت اللجنة المنبثقة عن ​اللجان النيابية المشتركة​ والمكلفة درس مشروع القانون الرامي الى تنظيم مهنة الكيروبراكتيك على المشروع بعد الدرس والمناقشة والاطلاع على مداولات النواب.

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