المحكمة العسكرية أرجأت محاكمة المتهم بمحاولة تنفيذ تفجير انتحاري بالحمرا

أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله، إلى 10 آذار المقبل، محاكمة الموقوف عمر العاصي، المتهم بمحاولة تنفيذ تفجير انتحاري بواسطة حزام ناسف داخل مقهى "كوستا" في الحمراء أواخر العام 2016.
وسطرت هيئة المحكمة العسكرية كتابين الى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي ومخابرات الجيش لإيفاد ضابطين لشرح بعض الملابسات المتعلقة بهذه القضية.
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