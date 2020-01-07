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المحكمة العسكرية أرجأت محاكمة المتهم بمحاولة تنفيذ تفجير انتحاري بالحمرا

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أرجأت ​المحكمة العسكرية​ الدائمة برئاسة العميد الركن ​حسين عبدالله​، إلى 10 آذار المقبل، محاكمة الموقوف ​عمر العاصي​، المتهم بمحاولة تنفيذ ​تفجير​ انتحاري بواسطة حزام ناسف داخل مقهى "كوستا" في الحمراء أواخر العام 2016.

وسطرت هيئة المحكمة العسكرية كتابين الى ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ و​مخابرات الجيش​ لإيفاد ضابطين لشرح بعض الملابسات المتعلقة بهذه القضية.

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