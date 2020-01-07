وقفة أمام معمل دير عمار احتجاجا على تقنين التغذية بالتيار

نفذ عدد من ​المحتجين​ وقفة أمام المعمل الحراري في ​دير عمار​، وسط انتشار للجيش، احتجاجا على انخفاض ساعات التغذية بالتيار ورفضا للتقنين الجديد، الذي يؤمن ​الكهرباء​ ساعتين نهارا و6 ليلا، مناشدين المعنيين "حل هذه المشكلة في اسرع وقت، وملوحين بتصعيد تحركاتهم".

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