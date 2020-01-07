حمدان: الجيش اللبناني اثبت قدرة عالية في تحمل المسؤولية الوطنية،

اشار أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "جيشنا الوطني اللبناني بقيادة العماد جوزيف عون ورفاقه الضباط والرتباء والعسكريين أثبتوا قدرة عالية في تحمل المسؤولية الوطنية، وذلك من خلال الأشهر العجاف التي مرّ فيها لبنان، فكانوا الناصر والنصير لمن تظاهر ولمن لم يتظاهر كانوا حماة المواطن والوطن، واليوم تخرج عن الارادة الوطنية في صون جيشنا وحمايته كما يصوننا ويحمينا مجموعة من المرتزقة معروفي الغايات الا أنهم قلة قليلة لن يستطيعوا أن ينالوا من حرمة جيشنا الوطني".
وتابع حمدان :"ليعلم الجميع أن هذا الجيش هو زينة حياتنا الدنيا ومالنا الأبيض الذي صمّدناه لأيامنا السوداء التي نمر فيها اليوم،ومن في الجيش اللبناني هم أهلنا وستبقى راية الشرف والتضحية والوفاء ترفرف على امتداد جغرافية وطننا لبنان".
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