أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير، خلال لقاء صحافي في مقرّ وزارة المال الفرنسية، مع المفوض الأوروبي للتجارة فيل هوغان، أنّ "فرنسا والولايات المتحدة الأميركية حدّدتا مهلة 15 يومًا تمامًا"، للتوصّل إلى تسوية بشأن الرسوم على المجموعات الرقميّة العملاقة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وكانت واشنطن قد أحيت قبل عام المفاوضات حول رسوم الشركات الرقمية داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بعدما عطلّتها لسنوات. لكنّها وضعت في كانون الأول الماضي شروطًا رفضتها باريس، ما أثار شكوكًا بشأن إمكان التوصّل إلى اتفاق عالمي بحلول نهاية 2020.
كما أقرّت باريس ضريبة على العائدات الّتي يحقّقها عمالقة الإنترنت في فرنسا، وفي طليعتها مجموعة "غافا" الّتي تضمّ شركات "غوغل" و"آبل" و"فيسبوك" و"أمازون" الأميركية
كانت هذه تفاصيل خبر لو مير: فرنسا وأميركا حددتا مهلة 15 يوما للتوصل إلى تسوية بشأن الرسوم على شركات الإنترنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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