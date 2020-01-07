الدفاع التركية: القضاء على "إرهابيَين" من "بي كا كا" بعملية شمالي العراق

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ "القضاء على "إرهابيَّين" اثنين من منظمة "بي كا كا"، خلال عمليّة أمنيّة جرت بإسناد جوّي، في منطقة غارا شمالي ​العراق​. ولفتت في بيان، إلى "مواصلة ​القوات التركية​ عمليّاتها ضدّ "الإرهابيين" شمالي العراق".

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