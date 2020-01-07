اعلن أمين اللجنة العليا للثورة الثقافية في ​ايران​ محمد آقاسي عن "إطلاق تسمية يوم ​المقاومة​ العالمي على يوم 3 كانون الثاني ذكرى استشهاد الجنرال ​قاسم سليماني​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمين اللجنة العليا للثورة الثقافية بايران: إطلاق تسمية يوم المقاومة العالمي على يوم استشهاد سليماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.