السومرية: القوات الأميركية تعتزم إنشاء مطار لقاذفات ب 52 بقاعدة عين الأسد

كشف مصدر امني في محافظة ​الانبار​ عن عزم ​القوات​ الاميركية انشاء مطار لطائرات "بي 52" القاصفة العملاقة داخل مبنى قاعدة عين الاسد الجوية غربي المحافظة. واوضح المصدر لـ"​السومرية​ نيوز" إن "القوات الاميركية تعتزم انشاء مطار دولي عملاق وذات مواصفات عالمية لطائرات "بي 52" العملاقة في قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي في قضاء هيت غربي محافظة الانبار"، مشيرا الى "قيام القوات الاميركية المتمركزة داخل مبنى ​القاعدة​ بعمليات توسيع لبنى ​المطار​ من جهة ناحية كبيسة".

واضاف المصدر، أن "القوات الاميركية قامت بعمليات توسيع للبنى في المطار لغرض انشاء مدرج للطائرات بي 52"، موضحا أن "هذا المطار في حال انشاءه يعد من اهم المطارات في ​العالم​ كونه مخصص لطائرات بي 52 العملاقة، كالمطار الموجود في ​بريطانيا​".

واشار المصدر الى ان "القوات الامبركية قامت بوضع سياج على المساحة ​المختارة​، وفرضت اجراءات احترازية تمهيدا للمباشرة بالعمل بإنشاء المطار في غضون الفترة القليلة المقبلة".

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