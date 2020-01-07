النشرة: استمرار وصول التعزيزات العسكرية للجيش السوري على محاور حلب الجنوبية

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ عن استمرار وصول التعزيزات العسكرية للجيش السوري على محاور حلب الجنوبية منها والغربية حيث تم سحب وحدات من ​ريف اللاذقية​ باتجاه محاور ​مدينة حلب​ اضافة الى وصول قوات رديفة للجيش الى المنطقة وذلك في اطار التحضير لعملية عسكرية ضخمة لاخراج المسلحين من المنطقة والالتفاف على المسلحين في ​ريف ادلب​ و​قطع طرق​ امدادهم من جهة الريف الحلبي ومن جهة اخرى تأمين مدينة حلب بمنأى عن ​قذائف​ المسلحين التي تستهدف المدنيين من وقت لاخر.

وفي سياق متصل كانت ​الجماعات المسلحة​ قد ارسلت ايضا تعزيزات عسكرية إلى محاور ​ريف حلب​ الغربي و الجنوبي في محاولة لصد اي عملية لتقدم للجيش.

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