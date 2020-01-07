فارس: ارتفاع حصيلة تدافع مشيّعي سليماني في كرمان إلى 40 قتيلا و213 جريحا

أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية بـ"ارتفاع حصيلة تدافع مشيّعي الفريق ​قاسم سليماني​ في ​كرمان​ إلى 40 قتيلًا و213 جريحًا". وكان قد أعلن رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية بيرحسين كوليوند، في وقت سابق، أنّ الاكتظاظ والتدافع المؤسف في محافظة كرمان أثناء تشييع سليماني، أدّى إلى مقتل 32 من مواطنينا حتّى الآن، وإصابة 190 شخصًا بجروح".

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