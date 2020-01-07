مذكرة اعتقال بحق كارول غصن!









اسماء السيد - طوكيو: أصدر القضاء الياباني مذكرة توقيف بحق كارول غصن بشبهة الإدلاء بشهادة زائفة خلال التحقيق بشأن زوجها كارلوس غصن، وفق ما أعلنت النيابة العامة في طوكيو الثلاثاء.

ويأتي ذلك بعد إصدار الإنتربول مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق لمجلس إدارة رينو نيسان كارلوس غصن مطلع يناير، بعد أيام على فراره إلى لبنان من اليابان حيث كان يخضع للإقامة الجبرية بانتظار محاكمته بتهمة ارتكاب مخالفات مالية.

وجاء في بيان أصدرته النيابة العامة في طوكيو أنه يُشتبه بأن تكون كارول غصن أدلت بأقوال زائفة أمام القضاء الياباني في أبريل 2019 عندما تمّ استجوابها بشأن لقاءاتها المحتملة مع شخص لم يُذكر اسمه.

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وكانت كارول غصن من أول المدافعين عن زوجها الذي أُوقف في نوفمبر 2018 في اليابان وأُدين في ما بعد. بعد تمضيته 130 يوماً في السجن، أُفرج عنه بكفالة مالية في أواخر أبريل لكن مُنع من رؤية زوجته أو حتى التواصل معها.

واعتبر فريق الدفاع عن غصن هذا المنع بمثابة "عقاب"، فيما كانت النيابة العامة تشتبه بأن تكون كارول غصن تواصلت مع جهات فاعلة في القضية.

وبعد فرار رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي من اليابان، قدّمت وسائل إعلام عدة زوجته على أنها من خطط لعملية الهروب. والأسبوع الماضي، أكد غصن الذي يُتوقع أن يعقد مؤتمراً صحافياً الأربعاء في بيروت، أنه نظّم "وحده" عملية فراره.