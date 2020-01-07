شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير برلمانى يطالب الحكومة بحل مشكلة المياة بقرى العصايد بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال مجلس النواب خلال جلساته الأخيرة، تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان عن اقتراح برغبة مقدم من النائب عبد الباقى تركيا بشأن مشكلة مياة الشرب فى مجلس قروى العصايد والقرى التابعة لها بمركز ديرب نجم بالشرقية.

وطالب البرلمان، الحكومة بتنفيذ ما جاء فى التقرير الذى أوصى وزارتى الإسكان والمرافق والتنمية المحلية بضرورة حل مشكلة مياة الشرب فى مجلس قروى العصايد والقرى التابعة لها بمركز ديرب نجم بالشرقية كما أوصت وزارة التخطيط والمتابعة بإدراج الاقتراح فى خطة العام المالى 2019/2020.

وذكر تقرير اللجنة، أن المهندس محمود أبو زيد رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ بالهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى أوضح أنه ليس لديهم مانع من تنفيذ الاقتراح حيث يتغذى مجلس قروى العصايد من مصدرين الاول وهو محطة مياه آبار الارتوازية بكفر الجندى والثانى محطة مياة ابار ارتوازية العصايد وتم ايقاف المحطة من قبل الادارة الصحية بديرب نجم .

وأضاف أن المياة بمجلس قروى العصايد بالدور الاول علوى بحالة جيدة و أنه طبقا لمخطط الشركة لدراسة إمكانية تنفيذ محطة مياة سطحية طاقة 102 الف متر مكعب /ىوم لمركز ديرب نجم ، لافتا الى أنه جارى البحث حاليا عن قطعة أرض بالتنسيق مع النائب مع المشاركة المجتمعية لعدم توافر قطعة أراض أملاك الدولة .

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وطبقا لتقرير اللجنة فقد أكد النائب عبد الباقى تركيا على ضرورة انهاء مشكلة مياة الشرب فى مجلس قروى العصايد والقرى التابعة لها بمركز ديرب نجم حيث تعتبر مشكلة مياة الشرب من أخطر المشكلات التى تواجه مجلس قروى العصايد مشيرالى معاناة هذه القرى من ندرة مياة الشرب وانقطاعها لفترات طويلة بالإضافة الى سوء حالة مياة الشرب مما دفع غالبية الأهالى الى عدم استخدامها فى الشرب واضطرارهم الى شراء المياة المفلترة مما يشكل عبئا ماديا عليهم ولكنهم مضطرون لتجنب الاصابة بالأمراض .

واقترح النائب عمل خطة متكاملة فى المحافظة لمشروعات محطات معالجة مياة الشرب والصرف الصحى باسبقيات طبقا للأولويات الملحة ، مطالبا بتدبير الأراضى للمشروعات المطلوبة مع مراعاة التوسعات المستقبلية بها وإنهاء جميع الموافقات من الجهات المختصة .

كما طالب بتوقيع عدد من البرتوكولات بين محافظة الشرقية ومياة الشرب والصرف الصحى للانتهاء من أعمال ضح المياة فى المحطات التى تحتاج للتوسعات بالإضافة الى مد محطات المياة فى القرى المحرومة من مياة الشرب النقية .