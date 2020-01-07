شكرا لقرائتكم خبر عن "الوفد": السيسى رئيس متفرد فى زياراته للكنيسة.. وكلماته طمأنت المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ياسر الهضيبى المتحدث باسم حزب الوفد، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالكنيسة خلال تقديمه التهنئة للإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، جاءت فى توقيت مناسب لإزالة اللغط والقلق حول ما يثار حول الحرب فى المنطقة وإمكانية جر مصر إلى خوض حرب، وأكد لــ"الخليج 365"، أن الرئيس طمأن المصريين، وأعطى رسائل سريعة تؤكد حرص مصر على السلام وعدم جرها لخوض حرب ، لافتا إلى أنه فى الوقت الذى يقدم فيه لافتة تاريخية بالزيارات المتكررة للكنيسة وتقديم التهنئة للأقباط، وهو متفرد فى هذا الأمر عن باقى الرؤساء السابقين، إلا أنه لم ينس الحديث عن أمر شغل الرأى العام تماما على مدار الأيام القليلة الماضية.

ولفت الهضيبى إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد على أن المصريين كلهم يد واحدة، ولن يفرقهم شيء، لافتا إلى أن الشارع المصرى منذ قديم الأزل وهو يضع الوحدة الوطنية نصب عينيه، وخير مثال على ذلك ثورة 1919 الذى قادها الزعيم سعد باشا زغلول.

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كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قال خلال زيارته للكاتدرائية أمس الاثنين:" "إحنا كده فى الأعياد بداية كل سنة، نيجى نحتفل معاكم ونهنيكم ونقول عيد ميلاد مجيد، ويوم سعيد وسنة سعيدة علينا كلنا"، مردفاً:"عاوز أتكلم معاكم كلمتين صغيرين، الموضوع الأول: إحنا لازم ديما نخلى بالنا من علاقتنا لبعضنا البعض، وبكلم كل الناس، لازم إذا كنتو بتحبوا ربنا حبوا بعضكم".

أضاف السيسى: "الكلام اللى أنا بقوله مش بقوله لحد بعينه، بقوله لينا كلنا، متخلوش حد أبداً يدخل بينا ويحاول يوقع بينا ويحاول يعمل فتنة بينا، البلد دى بلدنا كلنا وهتفضل بلدنا كلنا لا حد ليه زيادة ولا حد ليه نقص، والكلام دا بقى ثقافة وعادات وتقاليد بينا، وإحنا ديما مع بعض وكل واحد عارف زيه زى أخوه، وكلنا زى بعض، وديما تخلوا بالكم، وأى محاولة للفتن أو الوقيعة ننتبه لها، ويبقى مخنا وقلبنا أكبر منها".