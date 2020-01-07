وزيرا خارجية العراق وهولندا يبحثان المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم - خلال اتصال هاتفي - مع نظيره الهولندي ستيف بلوك، مستجدات الأوضاع في العراق، وأوجه العلاقات الثنائية وسبل التعاون في شتى المجالات.

وأكد الحكيم - في بيان للخارجية أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم، الثلاثاء، - أهمية تحقيق الشراكة بين العراق وهولندا، واستمرار التعاون في قطاعات التدريب والتجارة والزراعة.

وشدد على أن بلاده لن تسمح بأن تكون ساحة حرب، داعيًا إلى ضرورة احترام السيادة العراقية وإيقاف الانتهاكات، مثمنًا جهود هولندا ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.

من جهته، أعرب وزير الخارجية الهولندي، عن دعم بلاده لجهود العراق في تحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدًا استمرار التعاون بين البلدين والعمل على التهدئة ومنع التصعيد.