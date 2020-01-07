تونس: لن نسمح لتركيا باستخدام أراضينا للوصول إلى ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (وكالات):

قالت المستشارة الإعلامية للرئاسة التونسية، اليوم الثلاثاء، إن بلادها رفضت طلبًا من أنقرة للسماح للقوات التركية بالعبور منها إلى ليبيا.

أكدت رشيدة النيفر، في تصريحات إعلامية، أن بلادها ترفض بشكل قطعي استخدام أي طرف لأراضيها للتدخل في الصراع الليبي.

وقالت النيفر، في تصريحات لإذاعة موازييك التونسية، إن تونس لا يمكن أن تسمح باستخدام أراضيها للتدخل العسكري في ليبيا، مُشيرة إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد شدد على هذا الأمر خلال محادثته مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان، خلال زيارته الأخيرة لتونس.

شددت المسؤولة التونسية أن بلادها تسعى لايجاد حل سلمي للملف الليبي.

Advertisements

وكانت تركيا أبرمت اتفاقًا مع حكومة الليبية، يسمح بنشر جنود أتراك على الأراضي الليبية والدفاع عن العاصمة طرابلس في وجه الحملة العسكرية التي يقودها المشير خليفة حفتر.

في المقابل تقول اليونان وقبرص، اللتان توجد بينهما وبين تركيا نزاعات منذ وقت طويل، إن الاتفاق باطل وينتهك القانون الدولي. ويرى البلدان أن الاتفاق يمثل انتزاعا للموارد ينطوي على سوء نية ومصمم لتقويض تطوير عمليات التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط وزعزعة استقرار المنافسين.

وطردت اليونان السفير الليبي وقدمت شكوى إلى الأمم المتحدة، كما عبًرت قبرص، التي يخضع الجزء الشمالي منها لسيطرة تركيا، عن اعتراضات. وأصدر قادة الاتحاد الأوروبي بيانا عبًروا فيه عن وقوفهم "بشكل قاطع" إلى جانب اليونان وقبرص.

كما أثارت الخطوة انزعاج مصر وإسرائيل اللتين خصصتا استثمارات ضخمة للتنقيب عن مصادر للطاقة في المنطقة، إذ إنها قد تهدد قدرتهما على تصدير الغاز إلى أوروبا. ووصفت مصر الاتفاق بأنه "غير شرعي ومن ثم لا يُلزم" أحدا.