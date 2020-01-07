الخارجية البريطانية: نتطلع لنزع فتيل التوترات مع إيران

قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، نتطلع لنزع فتيل التوترات مع إيران، حسبما أفادت سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء.
أوضح وزير الخارجية البريطاني أنه مبعث قلقنا هو أنه لو اندلعت حرب فستكون مدمرة للغاية، وأشار إلى أننا نحتاج لإيجاد مسار دبلوماسيبخصوص إيران.
الجدير بالذكر أن ازمة اندلعت بين غيران والولايات المتحدة بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، حيث توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بالرد على مقتل سليماني، قائلا: "ليعلم جميع الأصدقاء والأعداء أيضا أن
وأضاف: "غياب سليماني يشعرنا بالمرارة لكن الكفاح سيتواصل لحين تحقيق النصر، وجعل حياة المجرمين أشد مرارة".
من جهته، اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن مقتل سليماني سيجعل إيران أكثر حزمًا في مقاومة التوسع الأمريكي.
وتابع قائلًا: "بلا شك، ستثأر له إيران وغيرها من الدول التي تسعى إلى الحرية في المنطقة".
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