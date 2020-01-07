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52 مقاتلة أمريكية تشارك في مسيرة الفيل

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 شهدت قاعدة للقوات الجوية في ولاية يوتا الأميركية ما يسمى بـ"مسيرة الفيل" الضخمة، بمشاركة 52 مقاتلة من أكثر المقاتلات تطورًا في البلاد.

 قال موقع "فوكس نيوز" الأمريكي إن الحدث احتضنته قاعدة "هيل" العسكرية،

الواقعة في الجزء الشمالي من الولاية، مضيفة أن هذا التمرين العسكري يأتي بعد أكثر من 4 سنوات من العمل.

 في هذا الصدد، قال الكولونيل مايكل إبنر

"قبل 4 سنوات بقليل، تلقينا أول طائرة من طراز إف 35.. أما الآن فنحن نملك مجموعة متكاملة من هذه المقاتلات.. كل ذلك بهدف امتلاك القدرة الكاملة على القتال الحربي".

 وأوضح المصدر أن مصطلح "مسيرة الفيل" يشير إلى تجمع المقاتلات العسكرية بشكل منتظم قبل إقلاعها.

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