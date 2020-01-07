كوريا الجنوبية: لم نتخذ بعد قرارًا بشأن إرسال قوات لمضيق هرمز

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنها لم تتخذ بعد قرارًا بشأن إرسال قوات للمساعدة في حماية مضيق هرمز الحيوي الاستراتيجي؛ وذلك وسط تصاعد التوترات في المنطقة بين واشنطن وطهران، على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الأسبوع الماضي.
قال المتحدث باسم الخارجية الكورية الجنوبية كيم إن تشول في مؤتمر صحفي دوري نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية - "نقوم بعملية مراجعة بين الوكالات تتعلق بالحاجة لحماية السفن الكورية الجنوبية والرعايا الذين يعبرون المضيق، مع الأخذفي الاعتبار الجهود الأمنية الدولية الجارية هناك".
وأوضح تشول أنه "لم يتم اتخاذ قرار بعد سوف نواصل المساهمة في الجهود الدولية الرامية لإرساء الاستقرار في هذه المنطقة".
أفادت تقارير بأن سول تدرس خيار استخدام وحدة مكافحة القرصنة "تشونج هيه"، التي تعمل قبالة ساحل الصومال، للمشاركة في الحملة التي تقودها الولايات المتحدة لحماية مضيق هرمز.
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