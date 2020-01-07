بعد حادث التدافع ومقتل وإصابة المئات.. تأجيل دفن قاسم سليماني في كرمان

أفادت مصادر إيرانية لشبكة سكاى نيوز عربية، بتأجيل دفن سليماني بعد حادث تدافع في مسقط رأسه بمدينة كرمان الإيرانية.

كان التلفزيون الرسمي الإيراني، أشار إلى مقتل ما لا يقل عن 35 شخصًا قتلوا في مدينة كرمان، الثلاثاء،

نتيجة تدافع خلال جنازة قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، الذي قتل في غارة نفذتها طائرة أميركية دون طيار بالقرب من مطار بغداد الدولي، الجمعة.

ووصل جثمان قاسم سليماني، الثلاثاء، إلى مسقط رأسه ليدفن هناك، وشاركت حشود غفيرة في تشييعه بصورة غير منظمة، مما أدى إلى وقوع حادث التدافع.

وكان سليماني بمثابة الرجل الثاني في إيران، وتمتع بنفوذ كبير في عدد من دول المنطقة، خصوصًا العراق، نتيجة شبكة الجماعات المسلحة التي كونها في أنحاء المنطقة.