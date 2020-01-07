مقتل 35 شخصًا بسبب التدافع خلال جنازة قاسم سليماني

قال التلفزيون الرسمي الإيراني، إن ما لا يقل عن 35 شخصًا قتلوا في مدينة كرمان، الثلاثاء، نتيجة تدافع خلال جنازة قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، الذي قتل في غارة نفذتها طائرة أميركية من دون طيار بالقرب من مطار بغداد الدولي، الجمعة.

ووصل جثمان قاسم سليماني، الثلاثاء، إلى مسقط رأسه ليدفن هناك،

وشاركت حشود غفيرة في تشييعه بصورة غير منظمة، مما أدى إلى وقوع حادث التدافع.

كان سليماني بمثابة الرجل الثاني في إيران، وتمتع بنفوذ كبير في عدد من دول المنطقة، خاصة العراق، نتيجة شبكة الجماعات المسلحة التي كونها في أنحاء المنطقة.

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وأثار مقتل سليماني تهديدات إيرانية

جديدة للمصالح الأميركية، إلى جانب تهديدات من ميليشيات طهران بتنفيذ هجمات في المنطقة.

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي أمام عشرات الآلاف من المشيعين في مدينة كرمان: "سننتقم بقوة من العدو، وسيكون ردنا قويًا وحازمًا"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

من جانبه، قال المرشد الإيراني علي خامنئي وقادة عسكريون كبار، إن الرد الإيراني على العملية الأمريكية سيكون "على مستوى قتل سليماني نفسه"، لكنه سيأتي في مكان وزمان تحددهما طهران.