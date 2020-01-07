زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب بورتوريكو

ضرب زلزال بلغت شدته 6ر6 درجة على مقياس ريختر جزيرة بورتوريكو اليوم الثلاثاء. وذكرت السلطات في بورتوريكو حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" أنه لا يوجد أي خطر من وقوع كارثة أمواج عاتية تسونامي، ولكن الهزات الجديدة تتبع زلزالًا ضرب البلاد أمس الاثنين وبلغت قوته 8ر5 درجة على مقياس ريختر.

يُذكر أن بورتوريكو وجمهورية الدومينيكان تعرضتا في أغسطس الماضي للعاصفة المدارية دوريان، ولجأ مئات المواطنين في بورتوريكو وجمهورية الدومينيكان إلى تخزين إمدادات المياه والغذاء.

يوجد أي خطر من وقوع كارثة أمواج عاتية تسونامي، ولكن الهزات الجديدة تتبع زلزالًا ضرب البلاد أمس الاثنين وبلغت قوته 8ر5 درجة على مقياس ريختر.يُذكر أن بورتوريكو وجمهورية الدومينيكان تعرضتا في أغسطس الماضي للعاصفة المدارية دوريان، ولجأ مئات المواطنين في بورتوريكو وجمهورية الدومينيكان إلى تخزين إمدادات المياه والغذاء.

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