العراق.. إحباط مخطط لاختطاف جنود أميركيين من قبل ميليشيا كتائب “حزب الله”

يعيش وكلاء إيران ومن معها في العراق حالة من الحذر والرعب الشديدين، بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة “الحشد” العراقي أبو مهدي المهندس.
وأفصحت مصادر موثوقة، أن هناك تعليمات صارمة لأفراد المليشيات المسلحة وقادة الحشد بتجنب الظهور العلني وتغيير أرقام الهواتف، خوفاً من رصدهم عن طريقها.
كما تم منعهم من استخدام تطبيقات الهواتف أو حتى الهواتف الذكية.
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في غضون ذلك، كشفت معلومات أمنية أن “كتائب حزب الله” العراقي الموالية لإيران تسعى لاختطاف جنود أميركيين واعتبارهم أسرى حرب.
وأعلن مصدر أمني من جهاز مكافحة الإرهاب لـ “عكاظ”، أن مكتب الارتباط العسكري بين جهاز المكافحة والاستخبارات الأميركية، أبلغ باعتقال 3 عراقيين من “حزب الله” كانوا يستطلعون محيط قاعدة “الحبانية” الأميركية في الأنبار.
وقال المصدر إن التحقيقات التي سلمتها الاستخبارات العسكرية في قاعدة الحبانية، كشفت وجود مخطط لدى المليشيا الإيرانية لاختطاف جنود أميركيين.
ولفت إلى أن استخبارات قاعدة “الحبانية” رفضت تسليم المعتقلين لوحدة مكافحة الإرهاب أو إشراكها في التحقيقات لحين الانتهاء من القضية. من جهته، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن خلف عبدالكريم بدء إعداد آلية لإخراج القوات الأجنبية من العراق.
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