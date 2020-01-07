كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تونس ترفض السماح بإنزال تركي عبر الحدود الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رئاسة الجمهورية بتونس، رفضها السماح بإنزال تركي عبر الحدود التونسية الليبية، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها.

وأكدت الرئاسة التونسية، رفضها لأي تدخل أجنبي في ليبيا بما في ذلك التدخل التركي، مشيرة إلى أنها لن نسمح باستخدام أراضيها لأي تدخل عسكري.

وفي وقت سابق، قد قررت الرئاسية التونسية، تمديد حالة الطوارئ في كافة أرجاء البلاد.

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وبدأت وحدات من الجيش التركي، التحرك باتجاه ليبيا، بعد أن أعلن البرلمان التركي، يوم الجمعة الماضي، الموافقة على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا؛ لتكون دولة جديدة يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتدخل في شئونها بعد العراق وسوريا، ويفتح باب الأسئلة عن تداعيات هذا القرار، وأسبابه وموقف دول الجوار الليبي من هذا الغزو، وهل سيكون بعضها معبر للقوات التركية لداخل ليبيا؟.

وكان قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قد أعلن بدء تحرير طرابلس، خلال مؤتمر صحفي له مساء الخميس الموافق 12 ديسمبر، أنه سيتم استعادة ليبيا من براثن الإرهاب والخونة بفضل الجيش الوطني الليبي.