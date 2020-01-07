كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تؤجل دفن سليماني بعد حادث تدافع أوقع عشرات القتلى والجرحى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت السلطات الإيرانية، تأجيل دفن الجنرال قاسم سليماني، بعد حادث تدافع بمدينة كرمان أوقع عشرات القتلى والجرحى، حسبما ذكرت قناة العربية.

وقتل 35 شخصًا وأصيب 48 أخرون، في حادث تدافع خلال جنازة الجنروال قاسم سليماني في مدينة كرمان.

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وأعلنت الإدارة الأمريكية، مقتل كل من أبو مهدي المهندس نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لطهران، واللواء قاسم سليماني القيادي النافذ بميليشيات الحرس الثوري الإيراني، في غارة جوية بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد بالعراق.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن طهران تبحث في 13 خيارًا للانتقام، ردًا على مقتل الجنرال قاسم سليماني بضربة أمريكية في العاصمة العراقية بغداد.

وقد توعدت إيران بالرد "في الوقت والمكان المناسبين" على مقتل قائدها العسكري الكبير على أيدي الأميركيين، فيما حذر العراق من "حرب مدمرة" بعد الغارة التي نفذتها طائرة مسيرة، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.