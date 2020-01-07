كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الياباني يزور الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات الإقليمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيزور رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي السعودية ، وعمان، والإمارات العربية المتحدة الأسبوع المقبل مع تصاعد التوترات الإقليمية بعد الاغتيال الأمريكي لجنرال إيراني بارز.

وصرح متحدث باسم الحزب الديموقراطي الليبرالي لرئيس الوزراء لوكالة فرانس برس بأن أبي "سوف يقوم بالرحلة من الثاني عشر الى الخامس عشر".

وأعلن رئيس الوزراء تفاصيل الزيارة خلال اجتماع مع المسؤولين التنفيذيين في الحزب.

وصرح آبي :"أنا قلق للغاية بشأن التوترات في الشرق الأوسط"، وفقًا هيئة الإذاعة الوطنية في اليابان العامة.

وأضاف "آمل أن أساهم في السلام والاستقرار في المنطقة من خلال الجهود الدبلوماسية لتخفيف التوترات".

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وأثار اغتيال الولايات المتحدة للقائد العسكري الإيراني قاسم سليماني الأسبوع الماضي مخاوف من اندلاع صراع شامل، حيث هدد الرئيس دونالد ترامب "بالانتقام الكبير" إذا تعهدت طهران بالتعهد بالانتقام من القتل.

وحاول آبي في الأشهر الأخيرة القيام بدور الوسيط بين حليف اليابان للولايات المتحدة وإيران.

وفي يونيو، ومع تصاعد التوتر بشأن قرار ترامب بالانسحاب من صفقة نووية مع طهران، زار آبي إيران لإجراء محادثات مع المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي والرئيس حسن روحاني.

ولكن زيارته تزامنت مع هجوم مشتبه به على ناقلتين نفطيتين في بحر عمان، قبالة الساحل الإيراني، مما أدى مرة أخرى إلى زيادة التوتر في الخليج.

وواستبعد خامنئي بشكل قاطع إجراء محادثات مع ترامب على الرغم من جهود آبي لتهدئة الطريق.